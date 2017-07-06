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«الكهرباء»: سنستعين بشركة تابعة لجهاز سيادي لوجود أزمة بالمُحصلين

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«الكهرباء»: سنستعين بشركة تابعة لجهاز سيادي لوجود أزمة بالمُحصلين «الكهرباء»: سنستعين بشركة تابعة لجهاز سيادي لوجود أزمة بالمُحصلين

التحرير

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قال محمد شاكر، وزير الكهرباء: إن "هناك أزمة في عدد المحصلين وسيتم الاستعانة بشركة تابعة لجهاز سيادي".

وأوضح "الوزير" خلال ختام كلمته بمؤتمر صحفي اليوم الخميس: "لجأنا لجهة سيادية لحساب العدادات -ليس لعدم قدرتنا على القيام بذلك، ولكن عدد المُحصلين والكشافين في نحو 10 آلاف شخص، ونحن نحتاج إلى أضعاف هذا العدد، ولا نستطيع تعيين أشخاص جدد قبل 5 سنوات لحين انتهاء الإصلاحات".

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وتابع: "لذلك تعاقدنا مع جهة سيادية، لأن المعلومات الخاصة بقواعد البيانات الخاصة بوزارة الكهرباء أمن قومي ولا يصح أن نتركها لقطاع خاص، كونها مهمة وخطيرة، فأساس أداء الوزارة هو تقديم خدمة جيدة".

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التحرير

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