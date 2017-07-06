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برلماني: مصر ستكون بديلا لقطر في مجلس التعاون الخليجي

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برلماني: مصر ستكون بديلا لقطر في مجلس التعاون الخليجي برلماني: مصر ستكون بديلا لقطر في مجلس التعاون الخليجي

التحرير

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قال النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب، إن رفض قطر المطالب العربية كان متوقعا، خاصة أن القاعدة التركية والحرس الثوري الإيراني أصبحا أمرا واقعيا، وهو ما يشكل أكبر تهديد لدول الخليج التي تحاول إيران السيطرة عليها وبناء الإمبراطورية الفارسية فيها، لافتًا إلى أن إيران وتركيا وقطر أصبحت محور الشر ضد الدول العربية.

وأضاف حامد، فى تصريح له، أن ردود  أفعال الدول الخليجية ومصر تجاه رفض قطر تنفيذ المطالب ستكون رادعة، ومنها إعلان تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، وتعليق عضويتها في الجامعة العربية، وقطع جميع العلاقات التجارية معها، وسحب جميع الاستثمارات الخليجية منها، واستغلال العلاقات التجارية مع دول العالم والاستثمارات الخليجية في الضغط على الحلفاء التجاريين للخليج في إيقاف التعامل مع قطر، مشيرًا إلى أن دول الخليج أدركت أهمية الدور المصري في الأمن العربي والإسلامي والخليجي في هذه الحالة.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أنه سيتم ضم لمجلس التعاون الخليجي، وكذلك الانضمام لقوات درع الخليج لإعادة التوازن للقوى بالخليج العربي، لافتًا إلى أن الحقائق ظهرت لما كان يدبر للدول العربية والخليج من مثلث الشر بأضلاعه الثلاثة قطر المفترض عروبتها، وتركيا والمفترض التي تتبع المذهب السني، رغم أنها  دولة علمانية، وإيران الفارسية الشيعية.

وتابع: "رغم تناقض هذه الدولة فإنها اجتمعت لتنفيذ المخطط الأمريكي الأوروبي في المنطقة العربية، الذى فشل تنفيذه بثورة شعب مصر بكل طوائفه بقيادة ".

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التحرير

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