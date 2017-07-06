أهالي الجزيرة بكفر الشيخ لوزير التنمية المحلية: «الوحدة الصحية فاشلة»

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كتب: عمرو الشامي

استقبل أهالي قرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس بكفرالشيخ، الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بالشكاوي من سوء الخدمة الطبية التي تقدمها الوحدة الصحية الواقعة بالقرية، مؤكدين أن غلقها أفضل من وجودها.

جاء ذلك أثناء تفقد الوزير للوحدة الصحية بالقرية، حيث استمع إلى الأطباء والذين أكدوا بدورهم نقص عدد كبير من الأدوية مما يعوق من تقديم خدمة صحية أفضل للأهالي.

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جدير بالذكر أنه تم إنفاق ملايين الجنبهات لإنشاء مستشفى تكاملي بالقرية مُجهزة بأحدث الأجهزة وتدخل بالفعل في الخدمة الطبية، ويُجرى بها عمليات بسيطه، ليفاجأ المواطنين بتوقف المستشفى ونقل الأجهزة المتواجده بها لمستشفى مطويس المركزي وتحويلها لوحدة طب أسرة، بناءً على قرار وزير الصحة، مما أثار غضب أهالي القرية نتيجة سوء الخدمات الطبية.