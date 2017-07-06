8 فنانين اعترفوا بمرضهم النفسي.. أحدهم بسبب «التاتو» وأخرى لانفصال والديها

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على الرغم من الأضواء والشهرة والآلاف من المعجبين المحيطين بهم؛ فإن كثيرا من الفنانين يعانون من المرض النفسي، بل ويواظبون على زيارة الطبيب النفسي وتناول الأدوية المعالجة، ولاقتناع الكثيرين بأن المرض النفسي كغيره من الأمراض، لا يوصم صاحبه بالعار؛ فإن بعض الفنانين اعترفوا بإصابتهم بالمرض النفسي، ومن بينهم..

1- حسن الشافعي

اعترف الملحن والموزع "حسن الشافعي" في أبريل من العام الماضي، بأنه كان يعاني سابقًا من فوبيا ركوب الطائرات، وكان يتناول المهدئات قبل صعود الطائرة، وفي حوار سابق ببرنامج "المتاهة" مع الإعلامية "وفاء الكيلاني"، أكد أنه ذهب لطبيب نفسي للتخلص من تلك الفوبيا وتلقى العلاج المناسب وتخلص تقريبًا من مرضه.

2- أحمد الفيشاوي

في لقاء سابق للفنان أحمد الفيشاوي عام 2015، ببرنامج "الليلة دي" عبر فضائية "سي بي سي"، صرح بأنه مريض نفسي بإدمان التاتو، حيث قال: "أول تاتو عملته كان من 10 سنين، وبعدين الموضوع بقى إدمان.. بقيت أستمتع بالموضوع والألم الناتج عن الرسم.. مرض نفسي من الآخر".

3- خالد أبو النجا

في تصريحات صحفية عام 2009، أوضح الفنان "خالد أبو النجا" أن مشاركته في مسلسل "مجنون ليلى" أصابته بالاكتئاب، حيث كان يجسد في المسلسل دور شاب مصاب بالمرض النفسي، ونتيجة تقمصه وانسجامه الشديد مع الدور أصيب باكتئاب بعد الانتهاء من قراءة سيناريو المسلسل.

4- منة شلبي

في مقابلة مع برنامج ET بالعربي عام 2015، صرّحت الفنانة "منة شلبي" بأنها تعاني من مرض الشيزوفرينيا النفسي، موضحة أنها تحب الكاميرا أثناء التمثيل فقط، وليس في حياتها اليومية، كما أنها لا تحب حياة المشاهير والأضواء.

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4- غادة عبد الرازق

في حوار صحفي سابق عام 2013 لأحد المواقع الإخبارية، صرحت الفنانة "غادة عبد الرازق" بأنها تذهب لطبيب نفسي منذ 11 عامًا وقتها، كما أنها تحتاج للأدوية أحيانًا، موضحة أن المرض النفسي مثل أي مرض عضوي آخر يحتاج لطبيب وعلاج.

وفي الفترة الأخيرة أثارت الفنانة غادة عبد الرازق جدلًا واسعًا بعد ظهورها في فيديو "لايف" بثته عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهر به جزء حساس من جسدها، مما عرضها لموجة واسعة من السخرية والانتقادات، ولكنها اعتذرت عن ذلك في فيديو آخر بثته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، مشيرة إلى أن السبب في عدم انتباهها للفيديو هو تناولها لأدوية بسبب مرضها النفسي.

5- أصالة

صرّحت الفنانة السورية "أصالة" في لقاء سابق عام 2015 ببرنامج "تارتاتا" مع الإعلامي "نيشان" بأنها تعاني من مرض نفسي، قائلة: "جميع الفنانين مرضى نفسيون، وأنا منهم، ويمر عليّ بعض الوقت وأصاب بالغرور، وأحاول التخلص منه سريعا".

6- ريهام سعيد

طبيعة عمل الفنانة والإعلامية "ريهام سعيد" كمقدمة لبرنامج "صبايا الخير"، تصيبها بكثير من الضغوط، وهو ما كشفت عنه في إحدى حلقات برنامجها في بداية العام الجاري، موضحة: "روحت للدكتور وكتبلي على مهدئات كتير، بس رفضت آخدها لأني كنت هاتحول من مريضة نفسية لمدمنة، وقررت أخف بطريقتي".

7- هند صبري

الفنانة التونسية "هند صبري" أصيبت بمرض نفسي بينما كانت في السابعة عشرة فقط من عمرها، وكشفت في مقابلة سابقة عام 2015 على فضائية MBC أن السبب في ذلك انفصال والديها، حيث تأثرت كثيرًا بهذا الانفصال وخضعت للعلاج النفسي.

وفي تصريحات أخرى لبرنامج "فحص شامل" مع الإعلامية "راغدة شلهوب" عبر فضائية الحياة في عام 2017، أوضحت هند صبري أن أكبر مرض أصابها بعد الشهرة هو الغرور، وقالت: "باحب العيادات النفسية والدكاترة النفسيين".

8- شيرين عبد الوهاب

اعترفت المطربة الشهيرة "شيرين عبد الوهاب" بإصابتها بالمرض النفسي في لقاء سابق عام 2011 ببرنامج "سوبر ستار" عبر فضائية "الحياة"، موضحة أن السبب في ذلك الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها ومعايرة البعض لها بأصولها الشعبية، مشيرة إلى أن الطبيب نصحها بعدم رضاعة ابنتيها خوفًا عليهما.