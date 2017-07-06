"خفير" يتفق مع عصابة "أبو قفة" و"فزعة" على سرقة مركز شباب بقليوب

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض واقعة سرقة محتويات غرفة أجهزة الكمبيوتر بمركز شباب ميت حلفا دائرة مركز قليوب، وتبين أن وراء السرقه 3 عاطلين، ساعدوا خفير المركز على سرقة "6 كيسات، 5 شاشات كمبيوتر، و7 كشافات إنارة".

تلقى المقدم أحمد عبد العليم، رئيس مباحث مركز قليوب، بلاغًا من "محمد عبد الفتاح محمد حبيب" 25 عامًا مشرف بمركز شباب ميت حلفا، باكتشافه كسر باب غرفة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمركز الشباب، وسرقة المحتويات سالفة الذكر.

بالمعاينة تبين كسر باب الغرفة الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي، ووجود بعثره بمحتوياتها، ووصل فريق البحث الجنائي إلى معلومات بأن مرتكبي الواقعة "ح.ع" وشهرته "حسين أبو قفه" 32 عامًا، عاطل، والسابق اتهامه في 3 قضايا سرقة متنوعة وسلاح دون ترخيص، والهارب من 14 حكمًا بالحبس و"م.س" وشهرته "فزعة" 22 عامًا عاطل و"م.ر" وشهرته "الصغير" 20 عامًا، عاطل، و"ع.م" 54 سنة، خفير خصوصي، بمركز شباب ميت حلفا.

جرى ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر المتهمين من الأول حتى الثالث اتفاقهم مع المتهم الرابع "خفير المركز" على ارتكاب الواقعة، نظرًا لعمله بمركز الشباب، لتسهيل دخولهم للمركز بترك بابه مفتوحًا، والتسلل لداخله وإرشادهم عن مكان المسروقات.

أرشد المتهمون عن المسروقات لدى عميلهم "ع.م" 34 عامًا، صاحب مخزن خردة، وتم التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق.