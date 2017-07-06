بقالو التموين: صرف 80% من سلع فارق نقاط الخبز.. وانتظام العملية

كتبت- عايدة رضوان:

قال ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم نقابة بقالي التموين، إنه تم صرف سلع فارق نقاط الخبز عن شهر يونيو بواقع 80 % من إجمالي الحصص، بحلول السادس من يوليو، لافتًأ إلى انتظام عملية صرف السلع التموينية لشهر يوليو.

وأضاف نادي، في حديثه لمصراوي، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلةً في شركتي الجملة "المصرية والعامة"، تطرح الحصص التموينية المخصصة لشهر يوليو على دفعات لمواكبة احتياجات المواطنين من الزيت والسكر، نظرًا لزيادة حصة الفرد المقيد بمنظومة الدعم لـ 50 جنيهًا بدلًا من 21 جنيه.

وطبقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية يوليو الجاري، قرار الحكومة بزيادة دعم الفرد المقيد بمنظومة الدعم السلع لـ 50 جنيهًا بدلًا من 21 جنيه.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن زيادة أسعار سلعتي الزيت والسكر التموينيين، حيث زاد سعر السكر التمويني لـ 10 جنيهات بدلًا عن 8 جنيهات، بزيادة 2 جنيه، فيما ارتفع سعر الزيت التمويني " خليط" العبوة زنة 800 مل لـ 14 جنيهًا بدلًا من 12 جنيه، بزيادة تقدر بـ 2 جنيه.