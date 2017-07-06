أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

المرصد: غارات التحالف الدولي قتلت 224 مدنيًا منذ بدء المعارك في الرقة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المرصد: غارات التحالف الدولي قتلت 224 مدنيًا منذ بدء المعارك في الرقة

01:07 م الخميس 06 يوليو 2017

المرصد: غارات التحالف الدولي قتلت 224 مدنيًا منذ بدء المعارك في الرقة

مقاتلون مع قوات سوريا الديموقراطية في احد المباني

(أ ف ب):

قتل 224 مدنيًا على الأقل بينهم 38 طفلاً جراء الغارات التي يشنها التحالف الدولي بقيادة أمريكية على مدينة الرقة، منذ بدء قوات سوريا الديمقراطية هجوماً داخل أحيائها قبل شهر، وفق ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الخميس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "قتل 224 مدنيًا على الأقل بينهم 38 طفلاً و28 سيدة جراء غارات التحالف الدولي على مدينة الرقة منذ دخول قوات سوريا الديمقراطية" إلى المدينة في السادس من يونيو.

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل كردية وعربية منذ السادس من يونيو وبدعم من التحالف الدولي، معارك عنيفة ضد الجهاديين داخل مدينة الرقة، التي تعد معقلهم في سوريا.

وتمكنت منذ ذلك الحين من السيطرة على أربعة احياء بالكامل فيما تخوض مواجهات في أجزاء عدة من أحياء اخرى بينها المدينة القديمة في شرق المدينة التي تقدمت اليها الثلاثاء بعد غارات للتحالف على سور الرافقة الأثري.

ولم يتمكن المرصد وفق عبد الرحمن من توثيق سقوط قتلى مدنيين خلال المعارك بين قوات سوريا الديموقراطية وتنظيم داعش.

وأبدت الأمم المتحدة قلقها الاسبوع الماضي ازاء مصير مئة الف مدني محاصرين داخل المدينة، في وقت يتحدث فارون من المدينة عن استهداف عناصر التنظيم للهاربين من مناطق سيطرتهم.

وأحصى المرصد ايضاً مقتل 106 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية جراء المعارك والقصف والتفجيرات التي ينفذها الجهاديون، مقابل 311 عنصراً من تنظيم داعش قتلوا خلال المعارك وجراء ضربات التحالف الدولي، منذ بدء الهجوم قبل شهر.

ويدعم التحالف الدولي بالغارات الجوية والمساعدات العسكرية ونشر مستشارين على الارض عمليات قوات سوريا الديمقراطية ضد الجهاديين الذين يستهدف مواقعهم في سوريا منذ سبتمبر 2014.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمم المتحدة: عدد المدنيين العالقين في الموصل القديمة يصل إلى 20 ألفًا

    الأمم المتحدة: عدد المدنيين العالقين في الموصل القديمة يصل إلى 20

    أخبار
  • موسكو: الإرهابيون يخططون لهجمات كيميائية في سورية لتبرير قصف أمريكي

    موسكو: الإرهابيون يخططون لهجمات كيميائية في سورية لتبرير قصف أمريكي

    أخبار
  • واشنطن: سنستخدم القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إذا اضطررنا

    واشنطن: سنستخدم القوة العسكرية ضد إذا اضطررنا

    أخبار
  • الجيش العراقي يسيطر على آخر معاقل تنظيم داعش بمنطقة النجفي بالموصل

    الجيش العراقي يسيطر على آخر معاقل تنظيم داعش بمنطقة النجفي بالموصل

    أخبار

إعلان

f9c90e626e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أوكرانيا تحقق في معلومات عن تزويد كوريا الشمالية بتقنية الصواريخ

أوكرانيا تحقق في معلومات عن تزويد كوريا الشمالية بتقنية الصواريخ

روسيا تعارض فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

روسيا تعارض فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

ترامب عن تراجع كوريا الشمالية عن قصف غوام: قرار حكيم

ترامب عن تراجع كوريا الشمالية عن قصف غوام: قرار حكيم

مسئول روسي: استنساخ كوريا الشمالية لمحركات صواريخ أوكرانية مستحيل

مسئول روسي: استنساخ كوريا الشمالية لمحركات صواريخ أوكرانية مستحيل