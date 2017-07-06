المرصد: غارات التحالف الدولي قتلت 224 مدنيًا منذ بدء المعارك في الرقة

مقاتلون مع قوات سوريا الديموقراطية في احد المباني

(أ ف ب):

قتل 224 مدنيًا على الأقل بينهم 38 طفلاً جراء الغارات التي يشنها التحالف الدولي بقيادة أمريكية على مدينة الرقة، منذ بدء قوات سوريا الديمقراطية هجوماً داخل أحيائها قبل شهر، وفق ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الخميس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "قتل 224 مدنيًا على الأقل بينهم 38 طفلاً و28 سيدة جراء غارات التحالف الدولي على مدينة الرقة منذ دخول قوات سوريا الديمقراطية" إلى المدينة في السادس من يونيو.

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية التي تضم فصائل كردية وعربية منذ السادس من يونيو وبدعم من التحالف الدولي، معارك عنيفة ضد الجهاديين داخل مدينة الرقة، التي تعد معقلهم في سوريا.

وتمكنت منذ ذلك الحين من السيطرة على أربعة احياء بالكامل فيما تخوض مواجهات في أجزاء عدة من أحياء اخرى بينها المدينة القديمة في شرق المدينة التي تقدمت اليها الثلاثاء بعد غارات للتحالف على سور الرافقة الأثري.

ولم يتمكن المرصد وفق عبد الرحمن من توثيق سقوط قتلى مدنيين خلال المعارك بين قوات سوريا الديموقراطية وتنظيم داعش.

وأبدت الأمم المتحدة قلقها الاسبوع الماضي ازاء مصير مئة الف مدني محاصرين داخل المدينة، في وقت يتحدث فارون من المدينة عن استهداف عناصر التنظيم للهاربين من مناطق سيطرتهم.

وأحصى المرصد ايضاً مقتل 106 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية جراء المعارك والقصف والتفجيرات التي ينفذها الجهاديون، مقابل 311 عنصراً من تنظيم داعش قتلوا خلال المعارك وجراء ضربات التحالف الدولي، منذ بدء الهجوم قبل شهر.

ويدعم التحالف الدولي بالغارات الجوية والمساعدات العسكرية ونشر مستشارين على الارض عمليات قوات سوريا الديمقراطية ضد الجهاديين الذين يستهدف مواقعهم في سوريا منذ سبتمبر 2014.