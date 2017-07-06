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زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شرق الفلبين

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مصراوي Masrawy

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شرق الفلبين

01:02 م الخميس 06 يوليو 2017

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شرق الفلبين

زلزال

مانيلا - (د ب أ):
أعلن مسؤولون في الفلبين اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب شرقي البلاد اليوم الخميس مما أسفر عن إصابة أكثر من عشر أشخاص وحصار عدد غير محدد من الأشخاص أسفل مبنى منهار.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلال إن الكهرباء انقطعت في معظم المناطق التي تضررت من الزلزال، الذي كان مركزه بالقرب من بلدة جارو في إقليم ليتي، على بعد 558 كيلومترا جنوب شرق مانيلا.

وقال المير كوديلا، نائب عمدة بلدة كانانجا إن منزلا مؤلفا من ثلاثة طوابق، وبه متجر في الطابق الأرضي، انهار في البلدة الواقعة غرب مدينة جارو.

وأضاف لإذاعة دي زد ام ام في مانيلا " أصيب أكثر من عشر أشخاص، وحوصر المزيد تحت أنقاض المبنى المنهار ".

ولم يصدر تحذير من وقوع موجات مد عاتية "تسونامي" بسبب الزلزال.

وقال حاكم إقليم ليتي دومينك بيتيلا إنه في بعض الأجزاء من الإقليم، هرع المواطنون من منازلهم والمباني والمدارس، عندما ضرب الزلزال، في حين تصدعت بعض الطرق.

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