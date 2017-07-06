أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

قتلى وجرحى من الحوثيين غرب اليمن

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قتلى وجرحى من الحوثيين غرب اليمن

01:00 م الخميس 06 يوليو 2017

قتلى وجرحى من الحوثيين غرب اليمن

قتلى وجرحى من الحوثيين غرب اليمن

صنعاء - ( د ب أ):
أفادت مصادر في الجيش الوطني اليمني الموالي للحكومة الشرعية اليوم الخميس، بسقوط قتلى وجرحى من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح في معارك بمدينة ميدي بمحافظة حجة (123 كم شمال غرب صنعاء).

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين، بعد هجمات شنتها "مليشيا" الحوثي وصالح على مواقع الجيش الذي تمكن من التصدي لها .

وذكرت المصادر أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وقوات صالح، دون ان يتسنى تحديد اعدادهم.

وكان الجيش اليمني، قد اعلن في وقت مبكّر اليوم، تكبد الحوثيين وحلفائهم خلال شهر يونيو الماضي أكثر من 164 قتيلاً في ميدي، مشيرا إلى أن القتلى سقطوا إثر عمليات القصف والغارات الجوية لقوات الجيش وقوات التحالف العربي.

ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصادر قولها إن "العديد من جثث قتلى الحوثيين لا تزال في ثلاجات الموتى في عدد من مستشفيات المحافظة، بينما هناك عشرات الجثث التي تحللت ولا تزال منتشرة في عدد من الأماكن التي قتلت فيها خصوصا في صحراء ميدي".

وتشهد مدينة ميدي ، منذ أكثر من عامين، معارك عنيفة وقصفا متبادلا بين الحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة، وقوات الجيش الحكومي، مدعومة بقوات التحالف العربي ، التي تمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية في محيط المدينة القريبة من الشريط الحدودي مع .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الامم المتحدة تحقق في قضية اختفاء ناشط تايواني في الصين

    الامم المتحدة تحقق في قضية اختفاء ناشط تايواني في الصين

    أخبار
  • مقتل وإصابة 25 من الحشد العشائري العراقي في هجوم لداعش جنوبي الموصل

    مقتل وإصابة 25 من الحشد العشائري العراقي في هجوم لداعش جنوبي الموصل

    أخبار
  • تكريم لبوتين بلوحة ضخمة على آلاف الأمتار في إيطاليا

    تكريم لبوتين بلوحة ضخمة على آلاف الأمتار في إيطاليا

    أخبار
  • مقتل وإصابة 11 عراقيًا في تفجير انتحاري نفّذته امرأة وسط الموصل

    مقتل وإصابة 11 عراقيًا في تفجير انتحاري نفّذته امرأة وسط الموصل

    أخبار

إعلان

d306941589.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة

قرقاش عن استضافة السعودية لحُجاج قطر: مبادرة حليمة وكريمة