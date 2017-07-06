قتلى وجرحى من الحوثيين غرب اليمن
قتلى وجرحى من الحوثيين غرب اليمن
01:00 م الخميس 06 يوليو 2017
قتلى وجرحى من الحوثيين غرب اليمن
صنعاء - ( د ب أ):
أفادت مصادر في الجيش الوطني اليمني الموالي للحكومة الشرعية اليوم الخميس، بسقوط قتلى وجرحى من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح في معارك بمدينة ميدي بمحافظة حجة (123 كم شمال غرب صنعاء).
وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين، بعد هجمات شنتها "مليشيا" الحوثي وصالح على مواقع الجيش الذي تمكن من التصدي لها .
وذكرت المصادر أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وقوات صالح، دون ان يتسنى تحديد اعدادهم.
وكان الجيش اليمني، قد اعلن في وقت مبكّر اليوم، تكبد الحوثيين وحلفائهم خلال شهر يونيو الماضي أكثر من 164 قتيلاً في ميدي، مشيرا إلى أن القتلى سقطوا إثر عمليات القصف والغارات الجوية لقوات الجيش وقوات التحالف العربي.
ونقل موقع "سبتمبر نت" عن مصادر قولها إن "العديد من جثث قتلى الحوثيين لا تزال في ثلاجات الموتى في عدد من مستشفيات المحافظة، بينما هناك عشرات الجثث التي تحللت ولا تزال منتشرة في عدد من الأماكن التي قتلت فيها خصوصا في صحراء ميدي".
وتشهد مدينة ميدي ، منذ أكثر من عامين، معارك عنيفة وقصفا متبادلا بين الحوثيين والقوات الموالية لهم من جهة، وقوات الجيش الحكومي، مدعومة بقوات التحالف العربي ، التي تمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية في محيط المدينة القريبة من الشريط الحدودي مع السعودية.
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