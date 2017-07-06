للمرة الثالثة.. تجديد حبس ضابط مباحث 15 يوما في مقتل شخص بالنهضة

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، اليوم الخميس، تجديد حبس ضابط شرطة 15 يومًا للمرة الثالثة؛ لاتهامه في واقعة مقتل وإصابة شخصين بمنطقة النهضة.

وكان الضابط "محمد. ف"، معاون مباحث بقسم شرطة لسلام ثان، أطلق النار خلال مطاردته لمشتبه في اتجاره بالمواد المخدرة، ما تسبب في مقتل المجني عليه الأول "سيف. م"، برصاصة في الصدر، وأصيب المجني عليه الثاني "نادر. م" برصاصة في الأنف، بحسب تحقيقات النيابة.

وقررت النيابة في 7 يونيو الماضي، إخلاء سبيل ضابط آخر و٣ أمناء شرطة بقسم شرطة السلام ثان على ذمة التحقيقات في القضية بكفالة ٢٠٠٠ جنيه في ذات القضية.

النيابة أمرت كذلك بإخلاء سبيل المشتبه في اتجاره بالمخدرات بكفالة ٥ آلاف جنيه، ومحامي متهم بالاعتداء على القوة الأمنية بكفالة ٢٠٠٠ جنيه.

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية أمن القاهرة، ملابسات مقتل شخص وإصابة آخر بطريق الخطأ أثناء محاولة ضابط القبض على مشتبه في اتجاره بالمخدرات بمنطقة النهضة.

وقال المصدر، إن النقيب "م. ش" معاون مباحث بقسم ثاني السلام، توجه والقوة المرافقة لضبط مشتبه في اتجاره بالمواد المخدرة، فتجمهر عليه أهالي النهضة، فأطلق النار لمنع هروب المشتبه به، فنتج عنه مقتل "سيف. م"، 18 سنة، وإصابة "نادر. م"، 18 سنة، وتم نقل الجثة للمشرحة.