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"المعارضات" تخلي سبيل المتهمة بإصابة حكمدار العاصمة بكفالة 30 ألف جنيه

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مصراوي Masrawy

"المعارضات" تخلي سبيل المتهمة بإصابة حكمدار العاصمة بكفالة 30 ألف جنيه

01:09 م الخميس 06 يوليو 2017

المعارضات تخلي سبيل المتهمة

كتب -محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، قبول الاستئناف المقدم من ربة منزل، في اتهامها بقيادة سيارة دون رخصة، وإصابة اللواء سعد سرية، نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، عن طريق صدمه خلال قيامه بمهام عمله، وتفقد الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائري، وإخلاء سبيلها بكفالة 30 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة استمعت سابقا إلى أقوال ضابطي شرطة، واثنين من أمناء الشرطة، والذين أكدوا أنهم فوجئوا بالسيارة تنحرف على الطريق، وتقوم بصدم اللواء سعد سرية أثناء تفقده الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائري، ما تسبب في إصابته.

كما استمعت النيابة إلى أقوال المتهمة سابقا، والتي أنكرت بداية قيامها بقيادة السيارة ثم عادت واعترفت بقيادتها بدون رخصة بعدما طلب منها زوجها ذلك لشعورة بالأعياء والمرض.

ووجهت لها النيابة تهم قيادة سيارة دون رخصة والشروع في القتل والإصابة الخطأ للواء سعد سرية، وقررت النيابة إخلاء سبيل الزوج السيدة مهندس بترول، بكفالة 500 جنيه، لسماحه زوجته بقيادة سيارته دون رخصة قيادة.

كانت شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بأنه أثناء تواجد حكمدار القاهرة لتفقد الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائري صدمته سيارة مسرعة تقودها سيدة.

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