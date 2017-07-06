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بالفيديو.. شبانة يسخر من تصريحات «مرتضى» الجديدة عن إيناسيو

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بالفيديو.. شبانة يسخر من تصريحات «مرتضى» الجديدة عن إيناسيو بالفيديو.. شبانة يسخر من تصريحات «مرتضى» الجديدة عن إيناسيو

التحرير

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سخر الإعلامي محمد شبانة، من تصريحات ، رئيس نادي ، عقب اجتماعه بالبرتغالي أوجوستو إيناسيو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، والتي طالبه خلالها باغلاق صفحة إقالته، والتركيز على اسعاد الجمهور في مواجهة أهلي طرابلس الليبي، المقرر اقامتها الأحد المقبل.

وقال «شبانة»، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «م الآخر»، الذي يقدمه عبر إذاعة نغم FM، «معنديش مانع على فكرة يعني، لكن أنا عايز أفكر الجمهور بتصريحات مرتضى منصور عن إيناسيو الأيام اللي فاتت، واللي وصلت لحد توعده للمدرب بمحضر في قسم الشرطة».

وتابع، «هل من الممكن أن ينتظر جمهور الزمالك تحسن في نتائج الفريق، بعد كل ما يحدث، من وصف للمدرب قبل أيام بأنه نصاب وبتاع سبوبة، واليوم يتم وصفه بأنه مدرب جيد».

يذكر أن رئيس القلعة البيضاء، قد صرح في الساعات الاولى من صباح اليوم، بأنه منح «إيناسيو» الثقة، وطالبه بغلق صفحة مباراة كابس يونايتد، والتركيز في مواجهتى الاتحاد السكندري، وأهلي طرابلس.

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وأضاف «منصور»، أن الاجتماع شهد الحديث عن اللاعبين الراحلين عن الفريق، والصفقات الجديدة، المنتظر التعاقد معها للموسم الجديد. 

 

 

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التحرير

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