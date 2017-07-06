فيديو| مرتضى: تحدثت مع إيناسيو عن الصفقات الجديدة.. وأغلقنا صفحة كابس

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه شرح للبرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض، وجهة نظره، خلال اجتماعه معه بالساحل الشمالي، وطالبه بغلق صفحة مباراة كابس يونايتد، والتركيز في مواجهتى الاتحاد السكندري، اليوم الخميس، وأهلي طرابلس، المقرر اقامتها الأحد المقبل.

وأضاف «مرتضى»، في مقطع فيديو تم نشره عبر المقطع الرسمي للنادي، صباح اليوم الخميس، أنه منح «إيناسيو» الثقة وأخبره أن جماهير الزمالك «عاطفية» ستحمله على الأعناق عندما يفوز، وستهاجمه بقوة في الهزيمة.

وأوضح، أن الاجتماع شهد الحديث عن اللاعبين الراحلين عن الفريق، والصفقات الجديدة، المنتظر التعاقد معها للموسم الجديد.

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وأشار «منصور»، إلى أنه سيجتمع مع اللاعبين مساء غدًا الجمعة، والتأكيد بأن إيناسيو باق في عمله مع الفريق، مشددًا «اللاعب اللي مش قادر يلبس تي شيرت الزمالك يتفضل مع السلامة ويجيب عرض».