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التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد

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التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد

التحرير

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يحتضن برج العرب، مواجهة نادي أمام نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الخميس، المقامة في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الممتاز.

واستقر البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد على الشكل التالي: 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي. 

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خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمد مجدي - محمود حمدي «الونش» - حسني فتحي. 

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العاطي «دونجا» - صلاح ريكو - أيمن حفني - ستانلي. 

خط الهجوم: حسام باولو.

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التحرير

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