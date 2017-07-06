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وزير الآثار يزور قرية "طلب الإحاطة" في المنوفية

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وزير الآثار يزور قرية "طلب الإحاطة" في المنوفية

01:07 م الخميس 06 يوليو 2017

المنوفية - مروة فاضل:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الخميس، قرية مصطاي بمركز قويسنا، عقب تقدم النائب أحمد رفعت، بطلب إحاطة بمجلس النواب، يتهم فيه موظفين بالآثار والزراعة، بتسهيل استيلاء أسرة رجل أعمال متوفي على موقع أثري وإقامة صوبة زراعية عليه.

وأكد "العناني" عرض الموضوع على استشاريين بالآثار، لبيان إذا كان الموقع أثري من عدمه، مشيرًا إلى أنه من المقرر زيادة أعداد الدوريات الأمنية وأفراد الأمن على الموقع، لحين التأكد من أثرية الموقع.

وأوضح "العناني" أن إنشاء صوب زراعية على الموقع ليس من اختصاص وزارة الآثار، وإنما من اختصاص وزارة الزراعة هي من تعطي التصاريح.

وكان المقدم أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن دائرة "بركة السبع - قويسنا" في محافظة المنوفية، قد تقدم بطلب إحاطة إلى وزيري الآثار والزراعة، وبلاغًا إلى الرقابة الإدارية، يتهم فيه موظفين في مديريتي الزراعة والآثار بالتواطؤ مع أهل رجل أعمال متوفي، للتصريح لهم ببناء صوبة زراعية فوق أرض زراعية استغلوها في التنقيب عن الآثار بقرية مصطاي بمركز قويسنا.

وأكد النائب أحمد رفعت، أنه تمكن بمساعدة أهالي القرية من ضبط حفار كبير يستخدم في الحفر في أرض زوجة رجل أعمال متوفي، مشيرًا إلى أنهم عثروا خلال مداهمة الصوبة الزراعية على حفرة عميقة تصل إلى المقبرة الأثرية، موصلة بسلم خشبي.

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