أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

عامل يضرب شقيقته حتى الموت بسبب خلافات مالية في سوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عامل يضرب شقيقته حتى الموت بسبب خلافات مالية في سوهاج

01:05 م الخميس 06 يوليو 2017

عامل يضرب شقيقته حتى الموت بسبب خلافات مالية في سوهاج

ارشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

تعدى عامل بالضرب على شقيقته حتى الموت في فزارة الغربية التابعة لمركز جهينة، اليوم الخميس، بسبب خلافات مالية بين المتهم والمجني عليها.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة بلاغًا من الأهالي بتعدي "أ.م.أ"، 23 عامًا، عامل، ويقيم بالمكان السابق ذكره، على شقيقته "سامية" 33 عامًا ربة منزل بالضرب، مما أدى لوفاتها.

وأظهرت التحريات أن الجثة مسجاة بحجرة داخل المنزل، وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وبها إصابات متفرقة بالوجه ونزيف بالأنف.

نقلت الإسعاف الجثة لمشرحة مستشفى طهطا المركزي، وأشارت التحريات الأولية للرائد حلمي حليم، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، بوجود خلافات مالية بينهما.

ضبطت حملة بقيادة النقيب محمد جاب الله، معاون أول مباحث مركز جهينة، المتهم، فحُرر عن ذلك المحضر رقم 2229 إداري المركز لسنة 2017.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بسبب خلافات مالية.. عاطل يطعن منجد ويقتله في الإسكندرية

    بسبب خلافات مالية.. عاطل يطعن منجد ويقتله في الإسكندرية

    أخبار
  • القبض على المتهم الرئيسي بقتل معاون مباحث ملوي

    القبض على المتهم الرئيسي بقتل معاون مباحث ملوي

    أخبار
  • أمين شرطة يقتل ابنة زوجته في القليوبية

    أمين شرطة يقتل ابنة زوجته في القليوبية

    أخبار
  • نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قتل

    نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قتل "عروس بنها" 8 أغسطس

    أخبار

إعلان

9899cec8ec.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية

في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية

أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان

أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان

دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية

دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية