عامل يضرب شقيقته حتى الموت بسبب خلافات مالية في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

تعدى عامل بالضرب على شقيقته حتى الموت في فزارة الغربية التابعة لمركز جهينة، اليوم الخميس، بسبب خلافات مالية بين المتهم والمجني عليها.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة بلاغًا من الأهالي بتعدي "أ.م.أ"، 23 عامًا، عامل، ويقيم بالمكان السابق ذكره، على شقيقته "سامية" 33 عامًا ربة منزل بالضرب، مما أدى لوفاتها.

وأظهرت التحريات أن الجثة مسجاة بحجرة داخل المنزل، وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وبها إصابات متفرقة بالوجه ونزيف بالأنف.

نقلت الإسعاف الجثة لمشرحة مستشفى طهطا المركزي، وأشارت التحريات الأولية للرائد حلمي حليم، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، بوجود خلافات مالية بينهما.

ضبطت حملة بقيادة النقيب محمد جاب الله، معاون أول مباحث مركز جهينة، المتهم، فحُرر عن ذلك المحضر رقم 2229 إداري المركز لسنة 2017.