محافظ الأقصر: خطة للارتقاء بحالة الطرق واستكمال عمليات الرصف

الأقصر – محمد محروس:

أعلن محمد بدر، محافظ الأقصر، وضع خطة للارتقاء بحالة الطرق بالمحافظة، وتمهيد الشوارع وإصلاحها لسير السيارات، والمارة، واستكمال عمليات الرصف في كافة الشوارع التي جرى بها أعمال حفر وتوصيل المرافق.

جاء ذلك خلال الاجتماع المطول الذي عقده المحافظ مع المهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق، والنقل بالأقصر، والعميد محمد صلاح، مدير مرور الأقصر، لبحث خطوات تنفيذ الخطة المقررة لتحسن حالة السير والمرور بكافة شوارع المحافظة، حيث ناقشوا على مدار أكثر من 5 ساعات الخطوات الموضوعة لصيانة الشوارع وإصلاحها وضبط منظومة النقل والمرور بالمحافظة بما يعمل علي تحقيق سيولة مرورية وتخفيف حدة الزحام بالمناطق المتكدسة بالمواطنين عبر توسعة الشوارع وازالة أجزاء من الأرصفة بالإضافة إلى التعمق في المناطق المتوارية، والأطراف للوصول إليها وإصلاح شوارعها الضيقة عبر تركيب بلاط "انترلوك" يعمل على تسهيل حركة السير والمرور.

وأشار المهندس أسعد مصطفى، مدير مديرية الطرق بالأقصر، إلى المضي قدمًا في تنفيذ توجيهات وتكليفات المحافظ الخاصة بسرعة إنهاء أعمال تطوير وإصلاح طريق شارع التليفزيون وتفرعاته وشوارع أحمد عربي، وصلاح سالم، وكيلوباترا، بمدينة الأقصر.

ونوه مصطفى إلى أن المحافظ وجه بسرعة إعداد خطة الطرق للعام المالي الجديد 2017/2018 مشددًا على عدم رصف أي شارع إلا بعد الانتهاء من جميع أعمال المرافق الخاصة به وكذلك المدن المدرجة ضمن خطة ادخال مشروع توصيل الغاز الطبيعي لها مستقبلا علي ان يتم ذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والقري والمدن وذلك حفاظا علي المال العام.