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مديرو الأمن يتفقدون المواقع الشرطية للتأكد من تفعيل الخطط الأمنية

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مصراوي Masrawy

مديرو الأمن يتفقدون المواقع الشرطية للتأكد من تفعيل الخطط الأمنية

12:50 م الخميس 06 يوليو 2017

مديرو الأمن يتفقدون المواقع الشرطية للتأكد من تفعيل الخطط الأمنية

كتب - علاء عمران:

واصل مساعدو وزير الداخلية؛ جولاتهم التفقدية في الشوارع بعدد من المحافظات لمختلف المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية؛ لمتابعة انتظام الخدمات وتفعيل الخطط الأمنية.

وتفقد مديرو أمن أسوان والإسكندرية والدقهلية والفيوم وجنوب سيناء وسوهاج وكفرالشيخ - ميدانيا - الحالة الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بنطاق المديريات، والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، بالإضافة إلى قوات تأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والعامة؛ للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية؛ اللواء مجدي عبدالغفار، بضرورة التواجد الميداني لقيادات الوزارة؛ لتقييم الأداء في مختلف المواقع الشرطية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة، والتعرف ميدانيًا على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون.

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