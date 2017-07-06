القبض على "هجام" لسرقته 225 ألف جنيه من "شقه" في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت مباحث قسم قليوب، القبض على عاطل، لتسلله إلى إحدى "الشقق" ليلاً، والاستيلاء على مبلغ 225 ألف جنيه منها.

تلقى العقيد محمد عبد الهادي، رئيس فرع البحث الجنائى، بلاغًا من "محمد زكي عيسي رمضان" 48 عامًا، صاحب شركة، باكتشافه سرقة مبلغ مالي قدره 225 ألف جنيه من داخل "الشقة"، ولم يتهم أحد بالسرقة.

أخطر اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، فانتقل العميد محمد الألفي، رئيس المباحث، وبالفحص وإجراء المعاينة، تبين أن "الشقة" بالطابق الرابع وجميع منافذها سليمة، عدا وجود آثار عنف على "شباك المنور"، ووجود بعثرة بمحتويات "الشقة".

تبين أن وراء الواقعة "ح.س" 29 عامًا، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولي عليه وقدرة 225 ألف جنيه، وجرى التحفظ عليه، وجارٍ تطوير مناقشة المتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي.