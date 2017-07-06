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انتقادات للحكومة الصينية بسبب تدهور الحالة الصحية للناشط ليو شياوبو

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مصراوي Masrawy

انتقادات للحكومة الصينية بسبب تدهور الحالة الصحية للناشط ليو شياوبو

12:43 م الخميس 06 يوليو 2017

انتقادات للحكومة الصينية بسبب تدهور الحالة الصحية للناشط ليو شياوبو

بكين - (د ب أ):
أدان نشطاء حقوقيون اليوم الخميس، الصينية على خلفية التقارير التي أفادت بتدهور الحالة الصحية للناشط الصيني الحائز على جائزة نوبل للسلام ليو شياوبو.

وقال المستشفى الصيني الجامعي في مدينة شنيانج بشمال البلاد في بيان أمس الأربعاء إن ليو، المصاب بسرطان الكبد في حالة متأخرة، تدهورت حالته بسبب تراكم سوائل البطن.

وكان قد تم الإفراج عن ليو، الكاتب الصيني والناشط الذي حاز على جائزة نوبل للسلام عام 2010، لأسباب صحية، عقب أن تم تشخيص إصابته بمرحلة متقدمة من سرطان الكبد في أواخر مايو الماضي، وكان يقضى ليو السجن 11 عاما لتقويض سلطة الدولة.

وأضاف المستشفى أن طبيب من بكين، يترأس فريق الخبراء الصينيين المعني بعلاج ليو، قال إنه تم إبلاغ أسرته بحالته.

وقالت مايا وانج، المتحدثة باسم منظمة هيومان رايتس ووتش " الأنباء مدمرة للغاية بالفعل".

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش وجماعات أخرى قد طالبت القادة الذين سوف يحضرون قمة مجموعة العشرين في ألمانيا بالضغط على الرئيس الصيني شي جين بينج للإفراج عن ليو، والسماح له ولزوجته ليو شيا بالسفر للخارج لتلقى العلاج.

وقد عرضت الحكومة الأمريكية استضافة ليو للعلاج، كما طالب الاتحاد الأوروبي بكين بالسماح لليو بتلقى العلاج في الخارج.

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