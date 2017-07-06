بريطانيا تعزل السجناء ذوي الميول المتطرفة

لندن - (د ب أ):

نقلت السلطات البريطانية لأول مرة السجناء ذوي الآراء المتطرفة إلى مناطق احتجاز منفصلة وذلك حسبما أفادت وزارة الداخلية اليوم الخميس، في لندن قائلة إن هذه الخطوة تهدف للحيلولة دون أن يعمل السجناء على تطرف بعضهم البعض.

وقال سام جيما، وكيل وزارة العدل المعني، إنه تم فصل أكثر السجناء خطرا وأصحاب الميول التخريبية عن السجناء الآخرين الذين يحاول المتطرفون التأثير عليهم ودعوتهم.

وفقا للداخلية البريطانية فإن سجن فرانكلاند بالقرب من درهام يأوي أول مركز من ثلاثة مراكز مخطط لإنشائها لإيواء المتطرفين.

ومن المنتظر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه السجون الثلاثة مجتمعة 28 سجينا.

وتستجيب السلطات البريطانية بهذه الخطوة لتوصيات دراسة حذرت من تأثير المتطرفين الإسلاميين في السجون البريطانية من خلال النشاط الدعوي لهؤلاء السجناء مع رفقائهم غير المسلمين.

وفي الوقت ذاته تم تدريب عدة آلاف من موظفي السجون البريطانية على التعرف على هذه الأنشطة داخل السجون.