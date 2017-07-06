أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: الموقف العربي الحازم سيردع قطر

Google+ Print
رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: الموقف العربي الحازم سيردع قطر رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: الموقف العربي الحازم سيردع قطر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن الموقف الحازم للدول العربية وإجماعهم على مواجهة قطر، سيكون له الأثر في ردعها؛ لأن التلويح باستخدام جميع القدرات العربية في مواجهتها سيجعلها تفكر كثيرًا مهما بلغ مدى تشجيعها من قبل تركيا وإيران.

وأضاف عامر في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه على ثقة بأن هناك إجراءات جماعية حازمة ستتخذها الدول العربية، ويضاف إليها ليبيا لردع التصرفات القطرية، مؤكدًا أن الوقفة العربية سيكون لها أثرها في الحد من تمادي قطر في سلوكها المشين لدعم الإرهاب الذي يواجه بلدان الأمة العربية ويفتت قواها لصالح قوى أخرى كارهة.

شاهد أيضا

وأكد أنه لا شك في أن قيادات الأمة العربية ستتخذ القرار المناسب الذي سيواجه أعمال قطر، بما يدعم الأمن القومي العربي المستهدف، مشيرًا إلى أن هناك موقفًا واضحًا يدين أعمالها، ويضاف إليها اتهام ليبيا لها بأنها تقف وراء الأعمال الإرهابية التي تشهدها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء