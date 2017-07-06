رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان: الموقف العربي الحازم سيردع قطر

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قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن الموقف الحازم للدول العربية وإجماعهم على مواجهة قطر، سيكون له الأثر في ردعها؛ لأن التلويح باستخدام جميع القدرات العربية في مواجهتها سيجعلها تفكر كثيرًا مهما بلغ مدى تشجيعها من قبل تركيا وإيران.

وأضاف عامر في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه على ثقة بأن هناك إجراءات جماعية حازمة ستتخذها الدول العربية، ويضاف إليها ليبيا لردع التصرفات القطرية، مؤكدًا أن الوقفة العربية سيكون لها أثرها في الحد من تمادي قطر في سلوكها المشين لدعم الإرهاب الذي يواجه بلدان الأمة العربية ويفتت قواها لصالح قوى أخرى كارهة.

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وأكد أنه لا شك في أن قيادات الأمة العربية ستتخذ القرار المناسب الذي سيواجه أعمال قطر، بما يدعم الأمن القومي العربي المستهدف، مشيرًا إلى أن هناك موقفًا واضحًا يدين أعمالها، ويضاف إليها اتهام ليبيا لها بأنها تقف وراء الأعمال الإرهابية التي تشهدها.