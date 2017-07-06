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حبس موظف بالضرائب و4 آخرين سقطوا بـ5 آلاف قطعة أثرية في الشرقية

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حبس موظف بالضرائب و4 آخرين سقطوا بـ5 آلاف قطعة أثرية في الشرقية حبس موظف بالضرائب و4 آخرين سقطوا بـ5 آلاف قطعة أثرية في الشرقية

التحرير

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أمرت نيابة بلبيس بإشراف المستشار ياسر هندي، اليوم الخميس، بحبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالشروع في تهريب 5 آلاف و511 قطعة أثرية مقابل 10 ملايين جنيه.

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وردت معلومات لمباحث السياحة والآثار بالشرقية، بحيازة "شعبان ر."، 34 عامًا، موظف بالضرائب، عدد من القطع الأثرية بقصد الإتجار.

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وتم الدفع بأحد الضباط متنكرًا في هيئة تاجر آثار، وإعداد أكمنة أسفرت إحدها عن ضبط المتهم و4 آخرين أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص، وبحوزتهم 5511 قطعة أثرية يرجع تاريخها للعصر الروماني، تحصلوا عليها من مقابر أثرية بصعيد ، وأخرى بالشرقية، وأنهم كانوا بصدد بيعها مقابل 10 ملايين جنيه.

 

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