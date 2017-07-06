بالصور.. وزير التنمية المحلية يتفقد المنطقة الصناعية بكفرالشيخ

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كتب - عمرو الشامي

تفقد الدكتور محمد هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، كورنيش بحيرة البرلس، وأعمال التكسية بطول 2500 كم.

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وشملت جولة "الشريف" التي رافقها فيها اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، زيارة المنطقة الصناعية بمركز مطوبس، حيث دعا رجال الأعمال للاستثمار فيها لتوفير فرص عمل للشباب، ودعم الاقتصاد، لافتا بأنها منطقة تتمتع بميزات تنافسية للاستثمار، حيث تقع على الطريق الدولي الساحلي، وتبعد كيلومترات عن ميناء البرلس البحري، ومحطة كهرباء البرلس، إضافة إلى تمتعها بمناخ جيد وبها كورنيش ترفيهي وعلاجي بطول 2 كم بتكلفة 130 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعين خلال زيارته المرتقبة للمحافظة.