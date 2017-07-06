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وزير الكهرباء: انخفاض الأسعار مرهون بهبوط الدولار

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وزير الكهرباء: انخفاض الأسعار مرهون بهبوط الدولار وزير الكهرباء: انخفاض الأسعار مرهون بهبوط الدولار

التحرير

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أكد محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن الشعب المصري يواجه العديد من المشاكل، موضحًا أن تحسن سعر الصرف يأتي عن طريق دفع عجلة التنمية الاقتصادية لرفع قدرة الجنيه المصري.

وأضاف "شاكر" خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن ليست سعيدة بما يحدث، ولكن ليس هناك بديل - لما الدولار ينزل هنقلل السعر"، مؤكدًا أنه يتم بذل مجهود كبير لتحسين قدرة قطاع الكهرباء لمواجهة الزيادة المطردة في الاستهلاك".

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وناشد شاكر المواطنين بترشيد الاستهلاك، قائلًا: "ثقافة ترشيد الاستهلاك تحتاج إلى تكاتف كافة فئات المجتمع لخفض التكلفة".

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التحرير

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