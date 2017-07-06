تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد زيادتها

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أكد محمد شاكر، وزير الكهرباء: أن الدولة تدفع للمواطن 43 جنيهًا من الدعم، والمواطن يدفع فقط 19.5 جنيه، موضحًا أن تكلفة الكيلو وات للشريحة الأولى بلغت 13 قرشًا، وتبدأ محاسبتها من صفر إلى 50.

وأعلن شاكر الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، التى سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو الجارى، وستُصدر فاتورة الاستهلاك الخاصة بها فى أغسطس المقبل.

وفيما يلى أسعار الشرائح الجديدة:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (١٣ قرشًا)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (٢٢ قرشًا)

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3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (٢٧ قرشًا)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (٥٥ قرشًا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (٧٥ قرشًا)

6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (١٢٥ قرشًا)

7- الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (١٣٥ قرشًا)