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شاكر : عدم زيادة أسعار الكهرباء سيرفع الدعم لـ 82.8 مليار جنبه

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شاكر : عدم زيادة أسعار الكهرباء سيرفع الدعم لـ 82.8 مليار جنبه شاكر : عدم زيادة أسعار الكهرباء سيرفع الدعم لـ 82.8 مليار جنبه

التحرير

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كتب: صابر العربي

قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة إنه تم الانتهاءمن 90.2 من أعمال محطة "سيمنس" الألمانية بمحافظة "بني سويف والانتهاء من 86.2 من محطة "سيمنس" بالبرلس بكفر الشبخ وكذلك محطة العاصمة الادارية الجديدة بنسبة 87.3% بمعدلات تفوق الجدول الزمني .

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وأفاد الوزير على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد صباح اليوم الخميس داخل مقر الوزارة بأنه سيتم اضافة الـ 14400 ميجاوات في مايو 2018، لافتًا أن محطات "سيمنس" ستوفر 1 مليار دولار سنويا في استهلاك الوقود ومع مرور 5 أو 6 سنوات ستتمكن من تحصيل تكلفة المحطات.

وأكد شاكر أن الوزارة سترفع الأسعار لإرتفاع سعر الصرف وفي حالة انخفاض سعر صرف الدولار " هنخفض الأسعار"، مضيفًا: "كان من المفترض أن يكون الدعم خلال العام المالي (2017/2018) 4 مليار جنيه ولكن عدم زيادة الأسعار هذا العام سيؤدي إلى زيادة الدعم بـ 82.8 مليار جنيه .

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التحرير

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