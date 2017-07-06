وزير الكهرباء: «السيسي» مفاوض بارع

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه خلال 4 سنوات سيجرى رفع الدعم بالكامل عن كاهل الموزانة في قطاع الكهرباء.

أضاف شاكر، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم الخميس: "لولا تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاتفاق مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء أكبر 3 محطات توليد بالعالم بقدرة 14 ألف و400 ميجا وات ببني سويف والعاصمة الإدارية والبرلس، لفشلنا في إتمام هذا المشروع بأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار العالمية.

وأشاد وزير الكهرباء، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعًا: "الرئيس السيسي مفاوض بارع".