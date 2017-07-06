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حبس 13 متهما بتوثيق سيدة في عمود إنارة بالشرقية

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حبس 13 متهما بتوثيق سيدة في عمود إنارة بالشرقية حبس 13 متهما بتوثيق سيدة في عمود إنارة بالشرقية

التحرير

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أمر المستشار الدكتور ياسر هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، بحبس 13 متهما بتوثيق «متسولة» بأحد أعمدة الإنارة بمنطقة أرض علوان بمركز بلبيس.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد سمير أبو روضة، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بقيام عدد من أهالي منطقة أرض علوان، بتوثيق سيدة في أحد أعمدة الإنارة؛ بتهمة شروعها في خطف طفل.
 
وتبين ضبط "نبوية ش."، 28 عامًا، ربة منزل مُقيمة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، سبق اتهامها في قضية سرقة؛ عقب محاولتها اختطاف رضيعة تبلغ من العمر 14 يوما بمنزل سيدة تدعى "فاطمة ر."، 21 عامًا.

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وأنكرت المتهمة ما نسب إليها، وأقرت بحضورها إلى مدينة بلبيس للتسول، مشيرةً إلى أنها شاهدت تليفون محمول بصالة منزل المُبلغة، وحينما حاولت سرقته، تمكن أهالي المنطقة من ضبطها، وربطها بأحد أعمدة الإنارة بالشارع، وتمكن المباحث من ضبطهم.

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التحرير

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