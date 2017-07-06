"تموين بورسعيد": 72 ألف زجاجة زيت ضمن مقررات شهر يوليو

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، استلام 72 ألف زجاجة زيت ضمن المقررات التموينية لشهر يوليو الجاري.

وقال مجدي الخضر، وكيل مديرية التموين، في تصريحات صحفية، إنه استلم 72 ألف زجاجة زيت تمويني بمخازن المديرية، عن حصة شهر يوليو، وبدء صرف المقررات التموينية للمواطنين، منذ أمس الأربعاء بالزيادة التي أعلن عنها الرئيس.

وأكد الخضر، أنه لن يتم إجبار أي مواطن على أي سلعة، مناشدًا المواطنين بعدم التزاحم للحصول على زيت الطعام لأن الكميات اللازمة متوافرة لدى البدالين طوال الشهر دون نقصان.

وأشار وكيل التموين، إلى أن المفتشين متواجدين، لدى البدالين بشكل يومي، وعند وجود آية شكاوى يحب على المواطن الاتصال بغرفة العمليات على الرقم 0663222649، معلنًا عن ضبط رجال الرقابة التموينية أحد موزعي البوتاجاز ببيع الأنبوبة المنزلية بسعر 50 جنيهًا.