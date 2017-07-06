تجديد حبس "قاتل ابنه" في السويس.. والمتهم: سرق أقاربنا فضربته حتى الموت

السويس - حسام الدين أحمد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس الابتدائية، اليوم الخميس، تجديد حبس عامل، 15 يومًا، بتهمة قتل نجله عمدًا بعد الاعتداء عليه ضربًا حتى وفاته.

وكانت النيابة العامة، قد باشرت التحقيق مع المتهم الثلاثاء قبل الماضي ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وقال المتهم "ع.ع.ا"، إن ابنه محمد 14 سنه كان سيئ السلوك واعتاد الهروب من المنزل، مضيفًا أنه كان يؤدبه بالزجر مرة والضرب مرة أخرى، لتقويمه لكن المجني عليه لم يستجب لذلك.

وأضاف في تحقيقات النيابة: "سافرت به لأقاربنا خارج السويس، وتركته هناك لأبعده عن أصحابه السيئين قبل عيد الفطر المبارك، لكنني فوجئت باتصال من أحد أقاربه يخبره أن ابني سرق من منزلهم مبلغًا ماليًا وهاتف محمول واختفى".

وتابع الأب أن ابنه عاد في ثاني أيام العيد، لمنزل الأسرة بقرية "الهيشة" بالقطاع الريفي، فأفرغ عليه غضبه، وانهال عليه ضربًا بيديه، وفوجئ عقب ذلك بوفاته.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا ثاني أيام العيد، بوفاة الطفل محمد، وبفحص الجثة تبين وجود كدمات وجروح سطحية من آثار اعتداء باليد، ولم توجد أي آثار لاعتداء بأدوات حادة أو صلبة.