توقيع أربعة أعمال في مقر دار نشر "بتانة" الثلاثاء المقبل

القاهرة - (مصراوي):

تقيم دار بتانة للنشر والتوزيع في مقرها بعمارة يعقوبيان بطلعت حرب وسط البلد، مساء الثلاثاء المقبل، حفل توقيع لإصدارات أربعة من كتّابها هم الروائي مختار سعد شحاته، الذي يوقع روايته "عصافرة قبلي" التي تتخذ من منطقة العصافرة في مدينة الإسكندرية مكانا لأحداثها.

والكاتب وليد علاء الدين الذي يوقع كتابه "شجرة وطن دين" وهو الجزء الثاني في سلسلة واحد مصري التي يستخدم فيها أدوات النقد الثقافي في رصد وتحليل ظواهر ومشكلات المجتمع، والشاعر ميسرة صلاح الدين الذي يوقع مسرحيته" ترام الرمل" التي حققت نجاحا جماهيريا لافتا على المسرح، والباحث في التراث الشعبي محمد شحاته العمدة الذي يوقع كتابه "العقيلي واليازية" وهو كتاب يمثل تجربة جديدة في استخدام مربعات الشعر المصرية في غزل حكاية حب شعبية شهيرة من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة.

تحيي حفل التوقيع فرقة موسيقية تقدم مختارات من الحكاية مغناة على موسيقى الربابة المصرية.