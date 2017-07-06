توقيع أربعة أعمال في مقر دار نشر "بتانة" الثلاثاء المقبل
توقيع أربعة أعمال في مقر دار نشر "بتانة" الثلاثاء المقبل
12:28 م الخميس 06 يوليه 2017
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
وزير التعليم: 28 مدرسة على الطراز الياباني تدخل الخدمة بداية العام
القاهرة - (مصراوي):
تقيم دار بتانة للنشر والتوزيع في مقرها بعمارة يعقوبيان بطلعت حرب وسط البلد، مساء الثلاثاء المقبل، حفل توقيع لإصدارات أربعة من كتّابها هم الروائي مختار سعد شحاته، الذي يوقع روايته "عصافرة قبلي" التي تتخذ من منطقة العصافرة في مدينة الإسكندرية مكانا لأحداثها.
والكاتب وليد علاء الدين الذي يوقع كتابه "شجرة وطن دين" وهو الجزء الثاني في سلسلة واحد مصري التي يستخدم فيها أدوات النقد الثقافي في رصد وتحليل ظواهر ومشكلات المجتمع، والشاعر ميسرة صلاح الدين الذي يوقع مسرحيته" ترام الرمل" التي حققت نجاحا جماهيريا لافتا على المسرح، والباحث في التراث الشعبي محمد شحاته العمدة الذي يوقع كتابه "العقيلي واليازية" وهو كتاب يمثل تجربة جديدة في استخدام مربعات الشعر المصرية في غزل حكاية حب شعبية شهيرة من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة.
تحيي حفل التوقيع فرقة موسيقية تقدم مختارات من الحكاية مغناة على موسيقى الربابة المصرية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"النمنم" يوافق على تخصيص مركز طلعت حرب الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة
-
"الفاو" تعقد ورشة عمل لمسؤولي الهيئة السمكية للحد من الأسماك المهدرة
-
"تيمور": لن أسمح بعودة العشوائية والباعة الجائلين في وسط المدينة
-
اليوم .. أحمد جمال بالأسكندرية و"ذاكرة وطن" بطلعت حرب
إعلان
إعلان