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وزير الكهرباء يعلن مدّ خطة رفع الدعم 3 سنوات إضافية

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مصراوي Masrawy

وزير الكهرباء يعلن مدّ خطة رفع الدعم 3 سنوات إضافية

12:18 م الخميس 06 يوليو 2017

وزير الكهرباء يعلن مدّ خطة رفع الدعم 3 سنوات إضافية

محمد شاكر وزير الكهرباء

كتبت- هاجر حسني:

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن مدّ خطة رفع الدعم 3 سنوات إضافية وذلك حتى عام 2022، بعدما كان مخططًا أن تنتهي الخطة في 2019، تخفيفًا لعبء زيادة الأسعار عن المواطنين.

جاء ذلك في إطار إعلان الوزير، الأسعار الجديدة للكهرباء التي ستطبق على استهلاك شهر يوليو الجاري وفقا لإعادة هيكلة الأسعار والمعطيات الجديدة بعد تحرير سعر الجنيه وتطبيق قانون القيمة المضافة للمنازل وللاستخدتم الصناعي والتجاري، كالآتي:

وفي يوليو 2014 وضعت وزارة الكهرباء خطة لرفع الدعم الكامل عن الكهرباء على مدى خمس سنوات تنتهى في 2019.

يأتي ذلك بعدما تراجعت عن خفض قيمة دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة من 35 مليار موازنة العام الحالي إلى 30 مليار جنيه، بل أعلنت زيادة الدعم إلى 80 مليار جنيه بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الشهر الماضي.

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