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تعرف على الأسعار الجديدة للكهرباء

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مصراوي Masrawy

تعرف على الأسعار الجديدة للكهرباء

12:06 م الخميس 06 يوليو 2017

تعرف على الأسعار الجديدة للكهرباء

كتبت- هاجر حسني:

أعلن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، الأسعار الجديدة للكهرباء التي ستطبق على استهلاك شهر يوليو الجاري وفقا لإعادة هيكلة الأسعار والمعطيات الجديدة بعد تحرير سعر الجنيه وتطبيق قانون القيمة المضافة للمنازل وللاستخدتم الصناعي والتجاري، كالآتي:

بالنسبة للمنازل:
- الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ١٣ مقابل 11 قرشا.
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ٢٢ مقابل 19 قرشا.
- الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات ٢٧ مقابل 21 قرشا.
- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ٥٥ مقابل 42 قرشا.
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ٧٥ مقابل 55 قرشا
- الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات ١٢٥ مقابل 95 قرشا
- الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات ١٣٥ مقابل 95 قرشا

ونوه بأن الكهرباء يمكن أن تنخفض في السنوات القادمة وفقا لتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن تكلفة الكيلوات ساعة كانت ٦٣ ثم ٨٤ قرشا وقفزت إلى أكثر من ١٠٢ قرش عندما وصل سعر صرف الدولار إلى ١٨ جنيها.

وكان من المقرر أن ينتهي رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء وفقا لخطة مجلس الوزراء خلال العامين القادمين، ولكن نتيجة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد تم مد فترة رفع الدعم نهائيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح .

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