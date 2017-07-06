العفو الدولية تنتقد السلطات التركية بعد اعتقال نشطاء حقوقيين

اسطنبول - (د ب أ):

أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، أن السلطات التركية اعتقلت 11 شخصا، بينهم مديرة مكتبها في تركيا، ومواطنا ألمانيا وآخر سويديا، خلال المشاركة في مؤتمر في اسطنبول.

وكان تم اعتقال الـ11 مساء أمس من على جزيرة بويوكادا الواقعة قبالة اسطنبول التي تعتبر وجهة سياحية شهيرة ويمكن الوصول إليها عن طريق العبارات العامة.

وقال نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان إن المؤتمر الذي عقد بفندق في المنطقة ركز على أفضل الممارسات للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان في تركيا.

ومن بين المعتقلين إيديل إيسر مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا. وفي بيان صحفي أصدرته اليوم، وصفت المنظمة الاعتقالات بأنها "إساءة غريبة لاستخدام السلطة".

وأكدت المنظمة على ضرورة أن يتم "الإفراج فورا وبدون شروط عن إيديل إيسر ومن تم اعتقالهم معها".

وكانت "جمعية حقوق الإنسان" في تركيا ذكرت أمس أنها لم تكتشف الاعتقالات. ووصفت الجمعية الاعتقالات بأنها تعسفية، في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ المحاولة الانقلابية التي وقعت العام الماضي.

وكانت السلطات اعتقلت الشهر الماضي المحامي الحقوقي تانير كيليش المسؤول في المنظمة في تركيا