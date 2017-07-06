مقتل شاب وإصابة شقيقيه على يد سائقين بالجيزة بسبب "أكواب شاي"

كتب - محمد شعبان:

مشادة كلامية "متكررة" بين شقيقين اثنين يمتلكان "كشك" شاي بموقف بالجيزة، وسيدة بسبب اتهامهما لها بسرقة الأكواب، فتدخل نجليها لنصرتها، وتعديا بالضرب على الشقيقين، مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

البداية كانت مع بلاغ تلقاه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بنشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وكشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن مشادة كلامية حادة نشبت بين شقيقين وسيدة تعمل بموقف سيارات، تطورت إلى مشاجرة، استعانت خلالها السيدة بنجليها "سائقين بالموقف"، الذين تعديا بالشوم على الشقيقين، فوقع أحدهما جثة هامدة وأصيب الآخر.

وتمكن الرائد هاني إسماعيل، رئيس مباحث الجيزة، من ضبط المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.