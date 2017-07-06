وزير التنمية المحلية يتفقد جامعة كفرالشيخ وبحيرة البرلس (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، برفقة اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، والدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، المستشفى الجامعي، وكلية طب الفم والأسنان، ومصنع الأدوية، بكلية الصيدلة، ومصنع الأعلاف بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد.

وأبدى الوزير إعجابه بالمستشفى الجامعي، وما به من أقسام تخصصية مختلفة متميزة جميعها، وأشاد بكلية طب الفم والأسنان، وما يجرى بها تقنيًا وعلميًا، ولاحظ تدريب الطلاب على تصنيع وعمل التركيبات الدوائية المختلفة، مؤكدًا خلال تفقده مصنع الأعلاف بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد، أن خريج هذه الكليات سيكون قادرًا على العمل مباشرة بعد التخرج لما تم تدريبه عليه لمواكبة سوق العمل تمهيدًا لزيارة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

واستكمالًا لزيارته في كفر الشيخ، توجه الوزير ومرافقوه إلى بلطيم لتفقد أعمال التكاسي وكورنيش بحيرة البرلس، وتطهير وتطوير البحيرة، لزيادة لتنمية الثروة السمكية داخل البحيرة، وزيادة الرزق للصيادين بعد تطهير بوغاز البرلس.

واستمع الوزير، إلى شرح من المحافظ عن الأعمال التي تمت في البحيرة، من تطوير وتكريك وتنمية البحيرة وتطوير شاطئ البحيرة لخدمة أهالي مدينة برج البرلس وتوسعة الشاطئ وتدبيش الممر ورصف الطريق، كما استمع لبعض شكاوى الصيادين بالبحيرة، والذين طالبوا بإنشاء مرسى للمراكب، موضحًا الوزير أنه سيجري عمل هذا المرسى خلال الفترة المقبلة.

ورافق وزير التنمية المحلية، خلال زيارته لكفر الشيخ، اللواء حمدي الجزار مستشار الوزير للمتابعة والقائم بأعمال الأمين العام للوزارة، والمهندس محمد السيد أبوجاعور، مدير إدارة التخطيط بالوزارة.