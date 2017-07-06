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طارق العشري: طوينا صفحة الموسم الحالي

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طارق العشري: طوينا صفحة الموسم الحالي طارق العشري: طوينا صفحة الموسم الحالي

التحرير

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أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق إنبي، أن اللاعبين قد أدوا مستوى جيد خلال الفترة الماضية، لكن موقع إنبي في الجدول لايرضي طموحاتنا، وأن الفريق واجه صعوبات ووضع نفسه في مواقف صعبه.
 
وأشار العشري في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة، أن إنبي سوف يغلق ملف الموسم الحالي، وسيكون التركيز على إعادة إنبي في المربع الذهبي والمنافسة مع الكبار الموسم القادم.

وأضاف المدير الفني لإنبي، أن هدف الجهاز الفني هو تفادي أخطاء المباريات التي تسببت في إهدار نقاط كثيرة أثرت على موقفهم في الجدول.

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واختتم العشري تصريحاته أن إدارة إنبي جددت معه موسمين رغم تراجع النتائج في بعض المباريات، وأنه يشكرهم على ثقتهم ووعدهم بتحقيق طموحاتهم الموسم المقبل.

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التحرير

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