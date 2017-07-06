أرقام لاتفوتك عن صدام الزمالك والاتحاد في الدوري

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يحتضن ستاد برج العرب، مواجهة نادي الزمالك أمام نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الخميس، المقامة في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الممتاز.

وكانت قد انتهت مواجهة الدور الأول التي أقيمت على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة عشر، بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، عن طريق إبراهيم صلاح وباسم مرسي.

ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو، المركز الثالث برصيد 63 نقطة، خلف مصر للمقاصة الثاني برصيد 74 نقطة، فيما يأتي الاتحاد السكندري بقيادة مدربه الإسباني ماكيدا، في المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

وتشير الأرقام تواجها في الدوري من قبل في 113 لقاء، فاز الزمالك في 71 مباراة، وانتصر الاتحاد السكندري في 12 مناسبة، فيما فرض التعادل نفسه في 30 مواجهة ( 19 تعادل إيجابي - 11 تعادل سلبي).

وأحرز الزمالك في شباك الاتحاد 191 هدفًا عن طريق 90 لاعبًا، بينما سجل لاعبوا سيد البلد 71 هدفًا في شباك الفارس الأبيض عن طريق 30 لاعبًا، كما تمكن الزمالك من الخروج في 59 مباراة بشباك نظيفة (كلين شيت)، في المقابل خرج الاتحاد في 21 مباراة بشباك نظيفة.

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ويعد جمال عبدالحميد مهاجم الزمالك السابق، ومحمد الديبة نجم الاتحاد السابق، أكثر اللاعبين تسجلآ للأهداف خلال مواجهات الفريقين، حيث سجل كل منهما 7 أهداف.

كما يعد عبدالواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأكثر خوضًا للمباريات بين الفريقين بـ19 مواجهة، فيما يعد الهاني سليمان الأكثر خوضًا للمباريات من جانب الاتحاد أمام الزمالك بـ12 مباراة.

وتشير الأرقام إلى أن أعلى عدد من الأنتصارات المتتالية بين الفريقين مسجل باسم الزمالك بـ10 انتصارات متتالية، كما أعلى عدد من المباريات المتتالية بدون هزيمة مسجل للفارس الأبيض بـ18 مباراة.

الجدير بالذكر أن هناك 40 لاعبًا شاركوا مع الفريق الأول بالناديين، أبرزهم: عصام الحضري - أحمد الكأس - حسام حسن - أحمد صالح - إبراهيم سعيد - حسن مصطفى - نور السيد - محمد عاشور الأدهم - خالد قمر - علي جبر.