اليوم.. وزير الرياضة يجتمع مع رؤساء أندية الاسكندرية

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يجتمع اليوم الخميس، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، برؤساء أندية الاسكندرية بنادى الاتحاد.

ويحضر الاجتماع رؤساء أندية الاتحاد السكندرى، والأوليمبي، وأصحاب الجياد، وسبورتنج، والسلاح، والنادى اليوناني، والصيد السكندرى، ونادى اليخت، لبحث عدد من الأمور المتعلقة بالمنشآت الرياضية والشبابية داخل أنديتهم .

ويعقب الاجتماع جولة تفقدية للوزير في نادى الاتحاد بالشاطبي، لمتابعة أعمال تطوير المبنى الاجتماعى وحمام السباحة الأوليمبي، ثم يتوجه إلى «استاد الإسكندرية» لمتابعة أعمال تطويره التي تشمل انشاء تراك ألعاب القوى المحيط بالملعب طبقًا للمواصفات الدولية، وتعديل البنية التحتية الخاصة بملعب كرة القدم، ورفع كفاءة الواجهات الداخلية للمدرجات وصيانتها، وأعمدة الإنارة.

كما يتفقد «عبد العزيز» تطوير صالة الجيم، وتطوير المركز الإعلامي والصحفي استعدادًا لاستضافة البطولة العربية للأندية، التي تنطلق 22 يوليو حتي 5 أغسطس المقبل.