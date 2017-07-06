وزير الآثار: الكتب "المكومة" في صندوق لا تتلاءم مع مسجد "العباسي"

المنوفية مروة فاضل:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الخميس، مسجد العباسي بمدينة شبين الكوم، وبرفقته الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، وجيهان رشاد، مدير عام الآثار الإسلامية بالمنوفية.

وأبدى وزير الآثار استيائه من وجود صندوق مكومة به الكتب داخل أروقه المسجد، مطالبًا بنقله من مكانه وتخصيص مكان آخر لوضع الكتب به، قائلًا: "الصورة لا تتلاءم مع كون المسجد أحد أهم المعالم الأثرية الإسلامية".

وطالب "عناني" جيهان رشاد مدير عام الآثار بعرض الأمر على اللجنة الدائمة وتخصيص غرفة، لوضع محتويات المسجد من كتب ومجلدات بها.

وقالت "جيهان رشاد" إن مديرية الأوقاف وافقت على دعم المسجد وتطويره بمبلغ 350 ألف جنيه، ولكنها لم تصرف المبلغ حتى الآن.

ويعد مسجد "العباسى"، أحد المساجد التي تشهد على أصالة الآثار الإسلامية بالمنوفية، ويقع فى الجهة البحرية بمدينة شبين الكوم بجوار مستشفى الهلال من الجهة الجنوبية الغربية، وله 3 مداخل ومئذنة تاريخية، ويعود تاريخ بنائه إلى عصر عباس حلمي الثاني سنة 1329 هجرية 1911 ميلادية.