ضبط تشكيل عصابي سرق 12 دراجة نارية في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

ألقى ضباط مباحث مركز نبروة بمحافظة الدقهلية، القبض على تشكيل عصابي، مكون من 4 أفراد بعد إرتكابهم 12 واقعة سرقة درجات نارية.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتعدد بلاغات سرقة الدرجات النارية.

وجرى تشكيل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية بقيادة العميد محمد شرباش، رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد المهدي، رئيس مباحث نبروة، بالتنسيق مع فرع الأمن العام.

وتوصلت جهود فريق البحث، إلى أن وراء إرتكاب وقائع السرقة كلًا من "أحمد. ا. ا. ث"، وشهرته أحمد إدريس ، 26 عامًا، عاطل، ومقيم بقرية بهوت، والمدرج معلومات جنائية تحت رقم 1168/4 مخدرات، والسابق اتهامه في 6 قضايا، و"السيد. و. ع. ا، 21 عامًا"، عاطل ومقيم قرية "كفر الدكروري"، و"محمد. ع. ع. م، وشهرته الموشا، 21 عامًا"، عاطل، و"عمر. م. ع. م،20 عامًا"، عاطل، ويقيمان مركز بلقاس.

وبتقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين، وبحيازة المتهم الأول سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة، والثالث سلاح أبيض "سنجة"، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بصحتها، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكابهم 12 واقعة سرقة دراجات نارية مبلغ بسرقتها.

وبإرشادهم ضبطت القوات، جميع المسروقات، وتحرر المحضر رقم 10 أحوال مركز نبروة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيًا على ذمه التحقيقات.