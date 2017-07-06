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وكيل أوقاف الإسكندرية: إطلاق "المسجد الجامع" الأحد المقبل (صور)

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مصراوي Masrawy

وكيل أوقاف الإسكندرية: إطلاق "المسجد الجامع" الأحد المقبل (صور)

11:52 ص الخميس 06 يوليو 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

عقد الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، صباح اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا مع 50 إمامًا بحضور قيادات الدعوة بالمديرية، استعدادًا لانطلاق مدرسة "المسجد الجامع" يوم الأحد المقبل.

وقال العجمي، إنه تحدد 50 مسجدًا بمختلف مناطق المحافظة، للقيام بهذه الأنشطة، وسيفتح باب التسجيل للراغبين بالالتحاق في حفظ القرآن الكريم، وعلومه وتفسيره على أيدي محفظين متخصصين وأئمة متميزين، بالمجان ولجميع الأعمار.

وشدد على حرص الوزارة على ترسيخ الانتماء والأخلاق والقيم عند التلاميذ والنشء، من خلال تجديد الخطاب الديني، وتأهيل وإعداد شباب الأئمة والخطباء بالوزارة على نشر ثقافة التسامح والسلام ومواجهة الفكر المتطرف وإحكام السيطرة على المساجد.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى إطلاق "مدرسة المسجد الجامع" بمحافظة الإسكندرية، خلال العطلة الصيفية، ابتداء من 8 يوليو الجاري، يوميًا من صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وسيعقد في نهاية الدورة مسابقات للمتميزين، مع تكريم الفائزين فيها ماديًا ومعنويًا.

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