أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"شاكر" يتعهد بخفض أسعار تعريفة الكهرباء حال تراجع سعر الدولار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"شاكر" يتعهد بخفض تعريفة الكهرباء حال تراجع

11:51 ص الخميس 06 يوليه 2017

كتبت-هاجر حسني:

تعهد محمد شاكر، وزير الكهرباء، بخفض أسعار تعريفة الكهرباء إذا انخفض سعر الدولار الحالي، لافتًا إلى أنه تم حساب الزيادة الجديدة وفقًا لسعر الدولار المتداول 18 جنيه.

وقال شاكر خلال مؤتمر صحفي، يعقد الآن في مقر الوزارة للاعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، إنه استعان بـ"استشاري أجنبي كطرف محايد يتأكد الطريقة التي يتم بها حسابها التكلفة، وما يتم تطبيقه في الخطة التي أعلنت عنها الوزارة في 2014".

وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح توصل لأسعار مناسبة مع شركة "سيمينز" مراعاة لفئات الشعب.

وأوضح شاكر، أنه من المحتمل أن يقل سعر تعريفة الكهرباء العام المقبل أو يزيد بحسب استهلاك الجمهور للكهرباء.

وتابع: "رصدنا أكثر من 19.4 مليار جنيه لتحسين شبكات توزيع الكهرباء، استهلاك المنازل يتجاوز 81 مليار كيلو وات ساعة من الكهرباء ولذا فإن المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية انعكست على جودة خدمة الكهرباء".

كان رئيس مجلس الوزراء قال الأسبوع الماضي أثناء إعلان زيادة أسعار الوقود، إن زيادة أسعار الكهرباء ستتم وفقا للخطة المعلنة والتي يسيرون عليها وهي رفع الدعم عن الطاقة خلال 5 سنوات بدأت منذ عام 2014 ، والتي من المقرر الانتهاء منها في 2019، مؤكدا أنه سيتم العمل بتلك الأسعار الكهرباء الجديدة بدءً من فاتورة أغسطس القادم (إستهلاك يوليو).

وفي يوليو 2014 وضعت وزارة الكهرباء خطة لرفع الدعم الكامل عن الكهرباء على مدى خمس سنوات تنتهى في 2019.

ورفع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أسعار الطاقة طبقاً لخطة الوزارة لرفع الدعم تدريجياَ، في شهر أغسطس من العام الماضي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الكهرباء يعلن الأسعار الجديدة في فاتورة أغسطس

    وزير الكهرباء يعلن الأسعار الجديدة في فاتورة أغسطس

    أخبار
  • وزير الكهرباء: تعويم الجنيه رفع سعر تكلفة الكيلو وات من 47 قرشًا إلى 84 قرشًا

    وزير الكهرباء: تعويم الجنيه رفع سعر تكلفة الكيلو وات من 47 قرشًا إلى

    أخبار
  • وزير الكهرباء: راجعنا الأسعار بشفافية كاملة طبقًا لمتغيرات السوق

    وزير الكهرباء: راجعنا الأسعار بشفافية كاملة طبقًا لمتغيرات السوق

    أخبار
  • سامح عاشور يخاطب

    سامح عاشور يخاطب "شاكر" لإنهاء أزمة المحامين لدى شركات الكهرباء

    أخبار

إعلان

0ab0d63c0a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي