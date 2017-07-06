"شاكر" يتعهد بخفض أسعار تعريفة الكهرباء حال تراجع سعر الدولار

كتبت-هاجر حسني:

تعهد محمد شاكر، وزير الكهرباء، بخفض أسعار تعريفة الكهرباء إذا انخفض سعر الدولار الحالي، لافتًا إلى أنه تم حساب الزيادة الجديدة وفقًا لسعر الدولار المتداول 18 جنيه.

وقال شاكر خلال مؤتمر صحفي، يعقد الآن في مقر الوزارة للاعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، إنه استعان بـ"استشاري أجنبي كطرف محايد يتأكد الطريقة التي يتم بها حسابها التكلفة، وما يتم تطبيقه في الخطة التي أعلنت عنها الوزارة في 2014".

وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توصل لأسعار مناسبة مع شركة "سيمينز" مراعاة لفئات الشعب.

وأوضح شاكر، أنه من المحتمل أن يقل سعر تعريفة الكهرباء العام المقبل أو يزيد بحسب استهلاك الجمهور للكهرباء.

وتابع: "رصدنا أكثر من 19.4 مليار جنيه لتحسين شبكات توزيع الكهرباء، استهلاك المنازل يتجاوز 81 مليار كيلو وات ساعة من الكهرباء ولذا فإن المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية انعكست على جودة خدمة الكهرباء".

كان رئيس مجلس الوزراء قال الأسبوع الماضي أثناء إعلان زيادة أسعار الوقود، إن زيادة أسعار الكهرباء ستتم وفقا للخطة المعلنة والتي يسيرون عليها وهي رفع الدعم عن الطاقة خلال 5 سنوات بدأت منذ عام 2014 ، والتي من المقرر الانتهاء منها في 2019، مؤكدا أنه سيتم العمل بتلك الأسعار الكهرباء الجديدة بدءً من فاتورة أغسطس القادم (إستهلاك يوليو).

وفي يوليو 2014 وضعت وزارة الكهرباء خطة لرفع الدعم الكامل عن الكهرباء على مدى خمس سنوات تنتهى في 2019.

ورفع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أسعار الطاقة طبقاً لخطة الوزارة لرفع الدعم تدريجياَ، في شهر أغسطس من العام الماضي.