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ليبيا: العثور على سيارات مفخخة جاهزة للتفجير بمحور الصابري ببنغازي

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مصراوي Masrawy

ليبيا: العثور على سيارات مفخخة جاهزة للتفجير بمحور الصابري ببنغازي

11:47 ص الخميس 06 يوليو 2017

ليبيا: العثور على سيارات مفخخة جاهزة للتفجير بمحور الصابري ببنغازي

 

بنغازي- (أ ش أ):

أكد مسؤول المكتب الإعلامي بالقوات الخاصة الليبية رياض الشهيبي، العثور على سيارات مفخخة بمحور الصابري ببنغازي عقب السيطرة عليه أمس من قبل قوات الجيش الليبي .
يذكر أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر قد أعلن امس تحرير مدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية بعد قتال استمر 3 سنوات .

وقال الشهيبي ، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية بالبيضاء، إن السيارات المفخخة كانت جاهزة ومعدة للتفجير، لافتاً إلى أنها كانت متواجدة في المواقع التي كانت الجماعات الإرهابية تتحصن بها .
وأشار الشهيبي ، إلى أن الجماعات الإرهابية كانت تحاول استخدامها لمنع وردع قوات الجيش من التقدم لتحرير المنطقة ، لافتا أنه تم اليوم أيضاً العصور على أحزمة ناسفة بمواقع تمركزات الجماعات الإرهابية في محور الصابري شمال بنغازي .

وأوضح الشهيبي أن الأحزمة التي تم العثور عليها كانت جاهزة للاستخدام وتحوي كمية لابأس بها من مادة “تي أن أن” لإحداث أضرار بكل من يقترب من أي أرهابي كان يرتدي هذا الحزام .

بشار إلى أن القوات المسلحة لاتزال تعمل حتي هذا الوقت على تمشيط كامل منطقة الصابري التي تم تحريرها من بقايا الجماعات الإرهابية، فضلاً عن تمشيط المنطقة من المفخخات والألغام التي قامت بزراعتها بكافة أنحاء المنطقة لمنع تقدم القوات المسلحة .

 

 

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