ترامب ودودا يبحثان أهمية القوات الأمريكية في بولندا

وارسو - (د ب أ):

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره البولندي أندريه دودا اليوم الخميس في وارسو أهمية الدعم العسكري الأمريكي في بولندا.

ووجه ترامب الشكر لدودا على استضافة نحو خمسة آلاف جندي أمريكي وعلى دعم بولندا لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال ترامب إن "التحالف القوي مع بولندا لا يزال حاسما لردع حدوث صراع وضمان ألا تتسبب أي حرب بين القوى العظمى مجددا في تخريب أوروبا".

كما أكد ترامب أهمية حلف الناتو في أوروبا الشرقية في مواجهة سلوك روسيا الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة ،على حد قوله.

ومن ناحيته ، أشار دودا إلى التحالف القديم بين البلدين قائلا :"الولايات المتحدة تفكر بجدية شديدة والرئيس ترامب يفكر بجدية شديدة بشأن أمن بولندا".

ووصل ترامب في وقت متأخر أمس الأربعاء إلى وارسو في زيارة خاطفة قبيل مشاركته في قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية.