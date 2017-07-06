البيت الأبيض : ترامب سوف يدعو إلى "الدفاع عن الغرب" في خطابه في بولندا

واشنطن/وارسو- (د ب أ):

سوف يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحلفاء الأوروبيون اليوم الخميس إلى الانضمام للولايات المتحدة في "الدفاع عن الغرب" ضد الإرهاب ، وذلك في تعليقاته المنتظرة أمام الشعب البولندي في ساحة تاريخية بوسط العاصمة البولندية وارسو.

وحسب مقتبسات كشف عنها البيت الأبيض ، فمن المنتظر أن يشيد ترامب ،في كلمته التي يلقيها عند نصب تذكاري لانتفاضة وارسو ضد الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، بشجاعة الشعب البولندي وإرادته في مواجهة الظلم.

ويقول ترامب :"كما تذكرنا التجربة البولندية ، فإن الدفاع عن الغرب لا يتوقف في النهاية فقط عند السبل ، بل عند إرادة الانتصار عند الشعب" ، ويدعو إلى بذل جهود للتغلب على التطرف الإسلامي وغلق الحدود أمام من يحتمل أنهم إرهابيون.

كما سوف يقول ترامب إن "السؤال الجوهري في وقتنا هذا هو ما إذا كان الغرب يمتلك إرادة البقاء".

وسوف يشيد ترامب ببولندا كحليف قديم يمثل "نموذجا للآخرين الساعين للحرية والراغبين في استجماع الشجاعة والإرادة للدفاع عن حضارتنا".