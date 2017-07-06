وزير الدفاع الفلبيني: أخطأنا في تقدير قوة المسلحين في مدينة ماراوي

مانيلا - (د ب أ):

أقر وزير الدفاع الفلبيني اليوم الخميس بأن الحكومة أخطأت في تقدير قوة المسلحين الإسلاميين الذين يقاتلون القوات الحكومية منذ أكثر من شهر في مدينة ماراوي المحاصرة.

وفي الوقت نفسه طمأن دلفين لورينزانا مئات الآلاف من الأشخاص الذين تضرروا من الصراع في ماراوي /800 كلم جنوب مانيلا/ بأن النهاية اقتربت.

وقال في مؤتمر صحفي بعد لقاء مع مسؤولين محليين في ماراوي :"لا أريد شيئا (أكثر) من نهاية هذه العدائيات للسماح لمن تم إجلاؤهم بالعودة إلى ديارهم".

وأضاف :"ندرك الضرورة الملحة لإنهاء المهمة هنا حتى يتمكن المدنيون من العودة إلى ديارهم".

ورفض لورينزانا تحديد موعد لإنهاء العملية، بعدما عجزت القوات الحكومية عن الوفاء بثلاثة مواعيد كانت حددتها قبل ذلك.

وقال :"لقد أخطأنا في تقدير قوة (المسلحين) على الصمود هناك والمحاربة، وتقديرنا الأول كان أن هناك من 200 إلى 250 ( من المقاتلين)".

وبدأ الصراع في ماراوي في 23 مايو الماضي عندما هاجم المسلحون المدينة بعد أن حاولت قوات الحكومة إلقاء القبض على قيادي محلي لتنظيم داعش.

ووفقا لبيانات الحكومة، فقد قُتل ما لا يقل عن 475 شخصا في اشتباكات مدينة ماراوي ، فيما اضطر أكثر من 300 ألف شخص من السكان للفرار من ديارهم في المدينة والبلدات المجاورة لها.