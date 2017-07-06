موسكو: الإرهابيون يخططون لهجمات كيميائية في سورية لتبرير قصف أمريكي

موسكو - (د ب أ):

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الإرهابيين في سورية يخططون لاستفزازات كيميائية تمثيلية بهدف التبرير لغارات أمريكية على الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك" عن زاخاروفا قولها في مؤتمر صحفي اليوم: "حسب المعطيات الموجودة، تخطط مجموعات إرهابية سورية لتمثيليات استفزازية باستخدام مواد كيميائية سامة للتبرير لضربات أمريكية على مواقع للقوات السورية الحكومية".

وأكدت المتحدثة موقف بلادها الداعي إلى إجراء تحقيق شامل في حادثة خان شيخون، كما في "الاستفزازات الكيميائية" في سورية، بحسب "سبوتنيك".

وبالنسبة للمفاوضات، قالت زاخاروفا إن موسكو تعرب عن ارتياحها لسير مفاوضات أستانة، موضحة أنه "بالاضافة إلى تحسين الوضع على الأرض واستدامة وقف إطلاق النار وإنشاء ظروف ضرورية لتسوية الوضع الإنساني وعودة اللاجئين والنازحين، فهي أيضا تساعد في دفع المشاورات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة".

كما أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية أن تنظيم "داعش" الإرهابي ينقل من الرقة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرته في دير الزور، ورش لتصنيع الذخائر، بما في ذلك ذات حشوات تحتوي على مواد كيميائية، على الرغم من أن التحالف أعلن عن حصار الرقة، بحسب "سبوتنيك".