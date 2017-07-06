أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

موسكو: الإرهابيون يخططون لهجمات كيميائية في سورية لتبرير قصف أمريكي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

موسكو: الإرهابيون يخططون لهجمات كيميائية في سورية لتبرير قصف أمريكي

11:35 ص الخميس 06 يوليو 2017

موسكو: الإرهابيون يخططون لهجمات كيميائية في سورية لتبرير قصف أمريكي

هجمات كيميائية في سوريا

موسكو - (د ب أ):
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الإرهابيين في سورية يخططون لاستفزازات كيميائية تمثيلية بهدف التبرير لغارات أمريكية على الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك" عن زاخاروفا قولها في مؤتمر صحفي اليوم: "حسب المعطيات الموجودة، تخطط مجموعات إرهابية سورية لتمثيليات استفزازية باستخدام مواد كيميائية سامة للتبرير لضربات أمريكية على مواقع للقوات السورية الحكومية".

وأكدت المتحدثة موقف بلادها الداعي إلى إجراء تحقيق شامل في حادثة خان شيخون، كما في "الاستفزازات الكيميائية" في سورية، بحسب "سبوتنيك".

وبالنسبة للمفاوضات، قالت زاخاروفا إن موسكو تعرب عن ارتياحها لسير مفاوضات أستانة، موضحة أنه "بالاضافة إلى تحسين الوضع على الأرض واستدامة وقف إطلاق النار وإنشاء ظروف ضرورية لتسوية الوضع الإنساني وعودة اللاجئين والنازحين، فهي أيضا تساعد في دفع المشاورات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة".

كما أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية أن تنظيم "داعش" الإرهابي ينقل من الرقة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرته في دير الزور، ورش لتصنيع الذخائر، بما في ذلك ذات حشوات تحتوي على مواد كيميائية، على الرغم من أن التحالف أعلن عن حصار الرقة، بحسب "سبوتنيك".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجيش العراقي يسيطر على آخر معاقل تنظيم داعش بمنطقة النجفي بالموصل

    الجيش العراقي يسيطر على آخر معاقل تنظيم داعش بمنطقة النجفي بالموصل

    أخبار
  • مجلس النواب الليبي يهنئ الشعب بتحرير بنغازي ويطالب برفع حظر التسليح عن الجيش

    مجلس النواب الليبي يهنئ الشعب بتحرير بنغازي ويطالب برفع حظر التسليح

    أخبار
  • حفتر يعلن تحرير بنغازي بالكامل من الجهاديين

    حفتر يعلن تحرير بنغازي بالكامل من الجهاديين

    أخبار
  • وزير خارجية البحرين:

    وزير خارجية البحرين: "التعاون الخليجي" يبحث إجراءات ضد قطر عند اجتماعه

    أخبار

إعلان

16dabeea35.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية

في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية

أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان

أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان

دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية

دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية

القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية