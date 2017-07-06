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الشرطة الماليزية تحتجز سيدة لإهانتها الملك على موقع الفيسبوك

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مصراوي Masrawy

الشرطة الماليزية تحتجز سيدة لإهانتها الملك على موقع الفيسبوك

11:34 ص الخميس 06 يوليو 2017

الشرطة الماليزية تحتجز سيدة لإهانتها الملك على موقع الفيسبوك

كوالالمبور - (د ب أ):

ألقت الشرطة في كوالالمبور القبض على سيدة، 41 عاما، لإهانتها ملك ماليزيا من خلال نشر صور مسيئة له على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرته صحيفة ستار.

وذكر موقع ماليزياكيني الإخباري المستقل أن صور للملك يانج دي-برتوان أجونج، نشرت على صفحة كات جينيجر على موقع الفيسبوك، تظهر الملك وله أنف خنزير.

وأفادت الصحيفة بأن الصورة حملت رسالة عيد مبارك، في أول أيام الاحتفال بعيد الفطر.

وأكد المفتش العام خالد أبو بكر أمس الأربعاء على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي احتجاز السلطات لسيدة في كوالالمبور تعرف نفسها باسم كات جينجر على موقع الفيسبوك.

وصادرت الشرطة هاتف محمول وكمبيوتر محمول وجهاز موجه للشبكات "راوتر" في منزل السيدة، بحسب ما ذكرته صحيفة ستار نقلا عن قمر الدين محي الدين، رئيس إدارة التحقيقات الجنائية في كوالالمبور.

وأضاف محي الدين أنه جرى القبض على السيدة وفقا لقانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998، وسوف تبقى قيد الحبس الاحتياطي لحين انتهاء التحقيقات.

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